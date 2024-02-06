Для оплати треба прикласти картку Visa до валідатора, він має показати зелену галочку

Упродовж лютого при оплаті за проїзд у громадському транспорті Львова карткою Visa вартість квитка буде на 30% дешевшою – 10 грн 50 коп. Акція стартує від середи, 7 лютого. Про це повідомили на сторінці «Електронний квиток ЛеоКарт» у Facebook.

Зазначається, що однією карткою Visa можна завалідувати до 6 квитків зі знижкою.

«Більше карток Visa – більше поїздок зі знижкою. Пропозиція діятиме до 29 лютого або до вичерпання бюджетного фонду акції», – пише у повідомленні.

Знижка діятиме також на додаткові квитки за попутників чи багаж.

Нагадаємо, з 11 грудня у всьому громадському транспорті Львова запровадили можливість безготівкової оплати проїзду. Найпоширеніші питання про «ЛеоКарт» читайте тут.