У Харкові троє злочинців із молотками відібрали у водія $30 тис.

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 16:301481

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У Харкові троє злочинців із молотками відібрали у водія $30 тис.
фото поліції
У місті оголошено план «Сирена»

У Харкові троє злочинців у масках і з молотками в руках напали на водія легкового автомобіля та відібрали в нього 30 тис. доларів готівки. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Харківської області.

Повідомлення про злочин надійшло до Шевченківського відділу поліції Харкова 28 грудня ввечері.

Попередньо встановлено, що 21-річний чоловік їхав з другом у справах на автомобілі Ford. На перехресті їх заблокував автомобіль Audi, з якого вийшли троє чоловіків у масках. Нападники розбили молотком вікна в автівці та витягли водія і пасажира на вулицю. Під загрозою розправи вони відібрали у потерпілого 30 тис. доларів, після чого зникли з місця події.

Водій Ford та його товариш були доставлені до лікарні із забоями. Після надання медичної допомоги їх відпустили додому.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 ККУ (розбій). Для розшуку нападників у місті оголошено план «Сирена».

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