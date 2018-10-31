У Харкові виступатиме російський гурт, що вихваляв проросійських бойовиків на Донбасі

Гурт написав одну з пісень на честь «захисників російськомовного населення на Донбасі»

СуспільствоКатерина Чурилова, 31 жовтня13193

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У Харкові виступатиме російський гурт, що вихваляв проросійських бойовиків на Донбасі
фото з відкритих джерел
Одна з афіш виступу гурту у Харкові

У харківському клубі «Місто» 4 листопада планує виступити російський реп-колектив 2RBINA 2RISTA, який раніше випустив пісню, присвячену проросійським бойовикам, які воюють на Донбасі, інформує місцевий сайт NewsRoom.

У 2015 році фронтмен гурту Раніс Гайсін дав «Комсомольській правді» інтерв'ю, в якому визнав, що написав одну з пісень на честь «захисників російськомовного населення на Донбасі». Музика також відзначився заявами про США, що займаються «геноцидом інших народів», й «прозахідну українську владу, якій недовго залишилося розгардіяшити».

На момент публікації продаж квитків вартістю від 300 гривень ще тривав. У клубі «Місто» також підтвердили, що концерт відбудеться найближчої неділі. Після Харкова російські репери планують виступить у Києві.

За даними джерел NewsRoom, у разі, якщо концерт в «Місті» не буде скасовано, місцеві патріотичні активісти планують блокувати його проведення.

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