Перша підземна школа у Харкові

У Харкові завершили будівництво першої підземної школи. Там у дві зміни зможуть навчатися до 900 учнів. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у соцмережі Х (колишній Twitter).

За словами Ігоря Терехова, приміщення збудували за найвищими стандартами безпеки. У підземній школі міститься 20 класних кімнат, де зможуть навчатися до 900 учнів у дві зміни. Наразі майже завершився набір учнів на наступний навчальний рік. З 1 вересня там навчатимуться 600 школярів.

«Школа побудована і розроблена по всіх умовах, які потрібні під час війни. У найкоротші терміни ми отримаємо всі дозволи і почнемо працювати. Розглядаємо будівництво у всіх районах», — цитує «Суспільне» Ігоря Терехова.

Ігор Терехов також заявив, що у майбутньому підземні школи збудують у Новобаварському, Холодногірському та Шевченківському районах Харкова, щоб «забезпечити усім дітям рівний доступ до якісної та, що найважливіше, безпечної освіти».

Будувати підземну школу у Харкові почали у жовтні 2023 року.

Зазначимо, станом на 30 жовтня 2023 року обстрілів зазнали 3793 українських заклади освіти, з них 3428 – пошкоджено та 365 зруйновано повністю.