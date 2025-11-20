Місько Барбара помер у жовтні 2021 року, не доживши до свого 50-річчя

У Харкові в Новобаварському районі замість вулиці Грайворонська з'явилася вулиця імені львівського музиканта та актора Михайла (Міська) Барбари. Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив гурт «Мертвий Півень» із посиланням на Харківську міську раду.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради 19 листопада. Відтепер вулиця імені Міська Барбари розташована між вулицями Москалівська та Селянська.

Мова про те, щоб вулицю назвали іменем Барбари почались майже відразу після його смерті. Проте тоді, коли у місті перейменовували низку вулиць у рамках декомунізацію та деколонізації, Харківська адміністрація не підтримала цієї ідеї. Згодом шанувальники Барбари збирали підписи за перейменування вулиці Гаршина, що розташована у центрі міста. Активісти наполягали, що Барбара був невід'ємною частиною культурного життя міста та свідомо обрав Харків своїм домом й став одним із його голосів. Тепер його ім’я носить колишня вулиця Гайворонська.

Місько Барбара народився 14 листопада у Львові. Він є співзасновником гурту «Мертвий Півень», який виник у Львові 1989 року та фактично припинив творчу діяльність у 2011 році. Також Барбара був актором харківського театру «Арабески». Михайло помер 11 жовтня 2021 року в Харкові, де його й поховали. У грудні 2024 року померла його дружина, театральна режисерка Світлана Олешко.

У 2023 році гурт «Мертвий Півень» відновив концерти та запис нових пісень з новим вокалістом Юрком Рокецьким. У листопаді 2025 року гурт випустив перший альбом після 14-річної перерви. «Поезія хмільних дворів» продовжує традицію гурту, започатковану ще Барбарою, робити пісні на вірші українських поетів. До нової платівки увійшли композиції на тексти Юрка Іздрика, Майка Йогансена, Юрка Позаяка, Сергія Жадана, Олекси Стефановича, Юлії Мусаковської тощо.