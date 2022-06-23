У Хмельницькій області відкриють мережу громадських пралень
Безплатно випрати свої речі зможуть переселенці та малозабезпечені верстви населення
На Хмельниччині відкриють мережу громадських пралень, послугами яких зможуть скористатись переселенці та малозабезпечені верстви населення. Пральні відкриють у дев'яти громадах області. Випрати там свої речі можна буде безкоштовно.
Про створення мережі пралень повідомила прес-служба Хмельницької військової адміністрації у четвер, 23 червня.
«У співпраці з Міжнародною організацією міграції розгортаємо в області мережу громадських пралень, послуги яких будуть безкоштовними для внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечених верств населення. Також сьогодні передаємо 40 пральних та 40 сушильних машинок для потреб переселенців в центрах розміщення внутрішньо переміщених осіб», – зазначив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
Пральні відкриють в дев'яти громадах: Хмельницькій, Кам’янець-Подільській, Полонській, Шепетівській, Староушицькій, Антонінській, Старосинявській, Новоушицькій та Понінківській. Відомо також, що роботи над облаштуванням громадської пральні уже розпочалися в приміщенні Хмельницької міської лазні.
Зазначимо, що від початку повномасштабної війни на Хмельниччину переїхали понад 140 тис. переселенців.