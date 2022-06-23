На Хмельниччині відкриють мережу громадських пралень, послугами яких зможуть скористатись переселенці та малозабезпечені верстви населення. Пральні відкриють у дев'яти громадах області. Випрати там свої речі можна буде безкоштовно.

Про створення мережі пралень повідомила прес-служба Хмельницької військової адміністрації у четвер, 23 червня.

«У співпраці з Міжнародною організацією міграції розгортаємо в області мережу громадських пралень, послуги яких будуть безкоштовними для внутрішньо переміщених осіб та малозабезпечених верств населення. Також сьогодні передаємо 40 пральних та 40 сушильних машинок для потреб переселенців в центрах розміщення внутрішньо переміщених осіб», – зазначив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Пральні відкриють в дев'яти громадах: Хмельницькій, Кам’янець-Подільській, Полонській, Шепетівській, Староушицькій, Антонінській, Старосинявській, Новоушицькій та Понінківській. Відомо також, що роботи над облаштуванням громадської пральні уже розпочалися в приміщенні Хмельницької міської лазні.

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни на Хмельниччину переїхали понад 140 тис. переселенців.