Хмельницька міська рада оголосила набір на безкоштовні IT-курси та заняття з англійської мови для переселенців з регіонів України, де зараз ведуться активні бойові дії. Окрім IT-напрямку, програмування та дизайну, біженців запрошують вивчати українську.

Як у суботу, 19 березня, повідомила прес-служба Хмельницької міської ради, наразі для переселенців оголошено набір на курси з IT-технологій, програмування, проектного менеджменту, PR, графічного дизайну та вивчення англійської мови. Крім того, викладачі курсів допоможуть учасникам отримати спеціалізацію в ІТ-сфері та вийти на іноземний ІТ-ринок.

Наразі відкрито набір із таких спеціальностей:

програмування Front end;

дизайн UI/UX;

рroject management;

SEO, PR;

тестування ПЗ;

графічний дизайн.

Детальну інформацію про курси можна отримати за телефоном (067) 722-87-33 (у будні з 09:00 до 18:00). Зареєструватись для участі можна онлайн.

Окрім того, у Хмельницькому для переселенців організували курси з української мови. Про таку можливість повідомивміський голова Олександр Симчишин у Telegram. За його інформацією, заняття проводяться двічі на тиждень із 17:00 до 18:00. Учасники можуть обрати як очну, так і дистанційну форму навчання.