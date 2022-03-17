Теплі речі, взуття, іграшки переселенці можуть отримати безкоштовно

В обласній філармонії у Хмельницькому відкрили пункт видачі одягу для переселенців. Теплі речі, взуття, іграшки для біженців до гуманітарного хабу принесли благодійники. Усі речі переселенці з інших регіонів України можуть отримати безкоштовно, але при собі треба мати паспорт.

Як у четвер, 17 березня, повідомила прес-служба Хмельницької обласної військової адміністрації, за перші години роботи пункту видачі одягу сюди звернулися 20 переселенців.

«Наразі ще розпаковуємо усі коробки, сортуємо речі, щоб було зручніше вибирати. Теплі речі – це, звичайно, дуже важливо, адже ці люди подекуди залишилися лише в тому одязі, що був на них. Але якби ви бачили, як починають сяяти перелякані оченята дітей, що пережили жахи війни, коли вони вибирають собі іграшки! Тож намагаємося допомогти усім, хто до нас приходить», – розповіли волонтерки, що працюють у філармонії.

Пункт видачі одягу працюватиме на вулиці Гагаріна, 7 (центральний вхід до філармонії) щоденно, з 10.00 до 17.00.

Нагадаємо, наразі у Хмельницькому на тривалий час поселилися понад 15 тис. переселенців з регіонів України, де зараз ведуться активні бойові дії. Обласна влада розглядає варіант будівництва кількох наметових містечок для тимчасового перебування переселенців, щоб збільшити кількість місць для поселення людей з гарячих точок.