Житловий комплекс розрахований на майже 2,6 тис. квартир

Хмельницька міська рада розробила проект економного житла для переселенців з регіонів України, де зараз ведуться активні бойові дії. Візуалізації житлового комплексу на 6 тис. мешканців оприлюднив мер Хмельницького Олександр Симчишин. Відомо, що це буде житло економ-класу, міська влада вже подала проект будівництва будинку для українських біженців на розгляд Кабміну.

Як у п’ятницю, 18 березня, повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, мерія звернулася до уряду з пропозицією побудувати у місті житло для українців, які вимушено переїхали в Хмельницький через бойові дії в інших регіонах. «Проект «Житло для евакуйованих українців» подали на розгляд урядовців. Загалом пропонуємо будувати житло економ-класу для понад 6000 осіб», – зазначив Олександр Симчишин.

Заступник міського голови Хмельницького Микола Ваврищук уточнив, що проект будинку для біженців розрахований на майже 2,6 тис. квартир для 6 тис. мешканців. За його словами, таке житло можна побудувати приблизно за шість місяців, якщо будуть відповідні погодження від влади та фінансове забезпечення.

Микола Варищук також додав, що міська влада наразі розглядає кілька локація для будівництва житла для переселенців, однак які саме – наразі не уточнюється.

«Локацій під такі проекти може бути кілька. Усі вони можуть бути швидко забезпечені комунікаціями (вода, електрична енергія, газ). Такий проект можна реалізувати за пів року, за умови швидких погоджень та фінансування. Сподіваємося, що програми державного фінансування таких будівництв будуть найближчим часом затверджені», – зазначив Микола Ваврищук у дописі у Facebook.

Відповідно до проекту, житло для біженців планують побудувати на земельній ділянці, площею 12 га, загальна площа забудови – 36 тис. кв. м. Це має бути триповерховий житловий комплекс на 2592 квартири.