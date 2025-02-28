Із понеділка, 3 березня, учні всіх шкіл Хмельницької громади матимуть позапланові весняні канікули. Їх перенесли на три тижні раніше через високу захворюваність на грип та ГРВІ. Про це «Суспільному» повідомила виконувачка обов’язків директора департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська.

«Ми маємо певні карантинні обмеження через високу захворюваність на грип та ГРВІ, але вирішили не продовжувати дистанційний формат навчання. Тому перенесли весняні канікули з 24 березня на 3 березня, щоб надалі освітній процес був очним, тому що для нас це є пріоритетом», – зауважила Ольга Кшановська.

За інформацією директора департаменту освіти і науки Хмельницької ОВА Олександра Пунди, в окремих громадах ситуація із захворюваністю на ГРВІ залишається складною. Зокрема, йдеться про Шепетівську, Хмельницьку, Камʼянець-Подільську, Ізяславську, Волочиську та Нетішинську громади.

«У цих громадах рекомендуємо продовжити дистанційне навчання до 7 березня. Але деякі навчальні заклади на свій розсуд запроваджують позапланові канікули на тиждень», – додав Олександр Пунда.

Нагадаємо, що через високий рівень захворюваності дітей на грип та ГРВІ, усі навчальні заклади Хмельниччини перевели на дистанційне навчання з 20 до 28 лютого.