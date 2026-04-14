Пʼяний порушник врізався в електроопору в Хмельницькому

Правоохоронці затримали військового, який напідпитку та без водійських прав спричинив ДТП у Хмельницькому. Як з’ясувалося, він самовільно залишив військову частину. Про це у вівторок, 14 квітня, повідомила пресслужба ДБР.

Аварія сталася 10 квітня близько 16:30. Водій не впорався з керуванням власного автомобіля та врізався в електроопору. Унаслідок ДТП ніхто не постраждав. Патрульні встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння – 0,42 проміле. На нього склали адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу. Водночас сам водій виклав фото з місця події у соцмережах.

Під час перевірки з’ясувалося, що раніше на чоловіка вже склали 14 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, зокрема за керування в нетверезому стані. Його позбавили водійських прав на 16 років.

Крім того, правоохоронці встановили, що порушник перебуває у розшуку за самовільне залишення військової частини. Інформацію передали до ДБР, після чого водія затримали. За даними слідства, у 2024 році 26-річного чоловіка мобілізували, певний час він перебував на сході, однак згодом без поважних причин залишив місце служби.

Раніше його також притягували до кримінальної відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень. Наразі правоохоронці перевіряють можливу причетність підозрюваного до інших насильницьких злочинів у Хмельницькому.

Військовому повідомили про підозру у самовільному залишенні військової частини, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Слідчі клопотатимуть про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.