Двадцять автомобілів вдалося врятувати

Вночі 24 березня виникла пожежа на автосервісі у Калуші, площею 400 м2. Вогонь гасили понад два десятки рятувальників, пожежею знищено п’ять автівок.

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, повідомлення про пожежу на станції технічного обслуговування автотранспорту надійшло о 3:21. Вогонь охопив двоповерхову будівлю.

«Рятувальники локалізували пожежу о 4:20, а о 6:06 – ліквідували. Вогнем знищено 5 автомобілів, розташованих всередині приміщення. Врятовано 20 автомобілів на території СТО, а також поруч розташовану складську будівлю», – зазначили в ДСНС.

Всього до ліквідації пожежі залучили 26 рятувальників та 6 спецавтомобілів. Обійшлося без постраждалих. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.