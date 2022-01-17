Переможці конкурсу реставрації Porsche

У Канаді завершилось змагання між майстернями, які мають офіційний дозвіл Porsche на реставрацію класичних авто, зокрема колекційних. Стовідсоткова оригінальність історичного автомобіля та музейна якість є обов'язковими критеріями конкурсу.

Porsche підтримує та сертифікує реставраторів у різних країнах світу, а зараз оголосила переможців конкурсу між такими центрами в Канаді. Автомобілі з усієї країни були відібрані як фіналісти для оцінювання експертною групою Porsche Club.

Конкурс був розділений на дві категорії, для моделей серій 911 та 356. Була також третя нагорода за реставрацію, яка продемонструвала найбільшу пристрасть.

«Було приємно мати у конкурсі аж три машини моделі 356», – сказав Олександр Претш, директор післяпродажного обслуговування Porsche Cars Canada. – Відновити старий автомобіль ніколи не буває легкою справою, і чим вони старші, тим складніше це може бути. Почавши копати, ніколи не знаєш, що знайдеш. Я був вражений тим, чого змогли досягти наші техцентри Porsche».

У категорії 911 перемогу забрав 911 Targa CE 1986 року випуску, відреставрований Porsche Center Lauzon. Автомобіль обмеженої серії Commemorative Edition був створений на честь досягнення відмітки у 250 000 випущених 911.

«Цей автомобіль виглядає майже новим і їздить як мрія, – сказав Раджат Тукрал, національний менеджер післяпродажного обслуговування Porsche Cars Canada. – Увага до деталей, як всередині, так і зовні, неймовірна».

Нагороду за пристрасть отримала команда з Ванкувера, яка створила чудову данину Safari з піднятою підвіскою та салоном Porsche Exclusive.

Однак не всі абітурієнти були надзвичайно рідкісними чи старими. Техцентр Mark Motors з Оттави присвятив 2200 годин відновленню 911 E 1969 року випуску, тоді як Porsche Center London відновив Paint To Sample blue 930 Turbo, а Pfaff із Торонто відновив 911 Carrera середини 90-х у Polar Silver, який був проданий новим у цьому ж центрі, а зараз має на одометрі понад 200 000 км пробігу.

Головна ж нагорода конкурсу в категорії 356 дісталась автоцентру Porsche Center Saskatchewan за кабріолет 356 B 1960 року випуску з рідкісним жорстким дахом. Голова суддівської колегії, директор канадського клубу Porsche Марк Уаюн, описав цей екземпляр як «бездоганну капсулу часу».

Кращі класичні та вінтажні Porsche, відреставровані канадськими майстернями. Фото Porsche