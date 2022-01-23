У суботу, 22 січня, близько 20:00 рятувальники отримали повідомення про пожежу в селі Лавочне Стрийського району в дерев'яній літній кухні. На місце пожежі виїхали рятувальники із Славського, які знайшли на згарищі тіло 57-річного чоловіка.

Як повідомляють у ГУ ДСНС у Львівській області, на момент прибуття рятувальників до місця виклику вогонь повністю охопив будівлю. О 20:33 пожежу локалізували та о 20:50 – ліквідували. Та вогонь повністю знищив літню кухню.

На місці пожежі виявили тіло власника літньої кухні – чоловіка 1965 року народження. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.