Чат-бот планують запустити і в інших містах України

В Україні створили чат-бот для допомоги переселенцям. У ньому можна знайти всю потрібну інформацію про нове місто. Однак чат актуальний поки що лише для кількох міст – Києва, Львова, Івано-Франківська та Чернівців.

Новий додаток «ТурБОТа про ВПО» створений для допомогти внутрішньо переміщеним особам інтегруватися у громади, що їх приймають.

«До прикладу, за допомогою чат-бота можна буде знайти житло у новому регіоні, дізнатися, які документи необхідні для оформлення статусу ВПО, як і де отримати допомогу, адреси та номери телефонів ЦНАПів тощо. Для зручності вся інформація у чат-боті згрупована за відповідними розділами», – повідомив урядовий портал.

У додатку можна отримати основну інформацію про житло, роботу та дозвілля

Надалі планують збільшувати кількість населених пунктів, де працюватиме цей додаток. Щоб скористатися чат-ботом «ТурБОТа про ВПО», треба перейти за посиланням.