У тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада заявила про «атаку безпілотників», які летіли в напрямку Балаклавської ТЕС. Їх збили окупаційні сили ППО.

Як повідомляє «Суспільне. Крим», звуки вибухів чули мешканці окупованих Севастополя, Балаклії, Євпаторії, а також Сакського району Криму.

Зокрема, мешканці Євпаторії повідомляють про глухі вибухи та декілька гучних вибухів у західній частині міста. Мешканці Севастополя повідомляють про ймовірну роботу ППО, вибухи вони чули на півночі міста. Також місцеві повідомляють про вибухи у Балаклаві.

Самопроголошений голова адміністрації Севастополя Михаїл Развожаєв заявив, що про роботу ППО, яка нібито збила безпілотники.

«Прямо зараз працюють наші чергові сили ППО. Йде атака безпілотників. За попередньою інформацією, два БПЛА вже збиті. Усі сили та служби перебувають у бойовій готовності. Жодних цивільних об'єктів не постраждали», – повідомив він у Telegram.

Пізніше він додав, що окупаційні сили ППО збили два БПЛА, що нібито летіли в напрямку Балаклавської ТЕС. А над акваторією Чорного моря флот нібито відбив атаки ще трьох безпілотників.

Через вибухи рух морського транспорту в окупованому Севастополі тимчасово призупянили, а на кінцевих станціях організували потяги, щоб доставити пасажирів.

Українська влада наразі не прокоментувала вибухи у Криму.