Також протестувальники вимагають відновити трансляції у Верховній Раді та призначити Олександра Цивінського головою БЕБ

У четвер, 31 липня, у центрі Києва кілька сотень людей вийшли на мітинг на підтримку НАБУ і САП, закликаючи народних депутатів проголосувати за законопроєкт про відновлення автономії антикорупційних органів. Зазначимо, на сьогоднішньому засіданні депутати голосуватимуть за законопроєкт Володимира Зеленського №13533.

Учасники акції зібралися біля дороги до Верховної Ради, якою їдуть нардепи. Мітингувальники вигукують гасла «Голосуйте» та «Корупція вбиває», передає hromadske.

Крім того, учасники вимагають повернути прямі трансляції до Верховної Ради. Хоч парламент з початку повномасштабного вторгнення припинив трансляції з міркувань безпеки, телеканал «Рада» все ж транслюватиме розгляд запропонованого Зеленським законопроєкту про НАБУ та САП.

Також мітингарі вимагають затвердити на посаді голови БЕБ Олександра Цивінського. Нагадаємо, напередодні Кабмін вдруге відхилив його кандидатуру, а 31 липня СБУ визнала, що підстав для його непризначення немає.

У коментарі hromadske мітингувальники повідомили, що стоятимуть до кінця голосування у Верховній Раді.

Нагадаємо, 22 липня депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт №12414, який надає Генпрокурору повноваження впливати на діяльність антикорупційних органів та фактично ліквідує незалежність НАБУ і САП. Попри протести у низці міст України Володимир Зеленський таки підписав документ.

У своєму зверненні Володимир Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів». Того ж дня на тлі чергових акцій протесту Зеленський анонсував законопроєкт щодо незалежності антикорупційних органів.

24 липня у Верховній Раді депутати від чотирьох партій зареєстрували новий законопроєкт №13531, який передбачає скасування положень документа №12414. Того ж дня Зеленський погодив текст свого законопроєкту №13533 та вніс його до Верховної Ради. Законопроєкт розглянуть у четвер, 31 липня.

У чому полягає компроміс законопроєкту Зеленського щодо САП і НАБУ, можна дізнатися тут.

Зазначимо, наразі у Верховній Раді зареєстровані шість альтернатив до закону Зеленського. Зокрема, свої законопроєкти подали нардепи від «Голосу», «Європейської солідарності» та «Батьківщини».