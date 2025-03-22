У Києві під час прийому у приватній стоматологічній клініці померла дитина
У 7-річного хлопчика зупинилося серце
Поліцейські встановлюють обставини смерті 7-річного хлопчика у приватній клініці Києва. Про це поліцейські повідомили у суботу, 22 березня.
У Києві під час прийому у стоматолога помер хлопчик. Попередньо встановили, що у дитини зупинилося серце після введення наркозу.
На місці працювала бригада швидкої, медики протягом двох годин намагалися реанімувати хлопчика, але дитина померла.
«На місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції. Обставини події з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації події», – додають у повідомленні.
Нагадаємо, 10 лютого 2025 року поліція повідомила підозру львівській лікарці через смерть 5-річного хлопчика після лікування зубів. У дитини зупинилось серце під час операції, а лікарка-анестезіолог не мала права на роботу із дітьми.
Випадок трапився ще у грудні 2023 року у приватній клініці Ori-Dent, що на вул. Голубовича, 34, у Львові.