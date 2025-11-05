У середу, 5 листопада, поліцейські повідомили, що вилучили російський безпілотник у 30-річного голови громадської організації.

4 листопада поліцейські натрапили на публікацію, що на території житлового комплексу в Києві припаркований автомобіль, на даху якого прикріплений російський БпЛА. На місце виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та вибухотехніки.

Фахівці оглянули небезпечний предмет і розповіли, що це – Shahed із вихолощеною бойовою частиною. Тобто, дрон не становив загрози життю та безпеці громадян.





Власником автомобіля виявився 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації. Він пояснив, що планував передати безпілотник до музею.



«Поліцейські вилучили безпілотник для проведення додаткової перевірки, встановлюються усі обставини події», – додають у повідомленні.

