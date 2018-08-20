У Києві правоохоронці затримали породіллю, яка викинула мертве немовля на смітник

СуспільствоАндрій Стець, 20 серпня1350

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У Києві жінка народила дитину в нежитловому приміщенні, а через деякий час, помітивши, що вона не подає ознак життя, викинула тіло новонародженого на смітник. Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

Правоохоронцям 18 серпня близько 21:20 повідомили, що на вул. Андрущенка поряд зі сміттєвими баками виявили мертве немовля.

Тіло новонародженого хлопчика без видимих ознак насильницької смерті лежало в переносній сумці для немовлят. Після проведення судово-медичної експертизи буде встановлено причину смерті.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

Правоохоронці виявили матір дитини в нежитловому приміщенні неподалік.

«32-річна уродженка Сумської області спочатку сказала, що народила дитину в лікарні, а згодом розповіла, що малюк з’явився на світ у тому самому нежитловому приміщенні близько 4:00 ранку 17 серпня. За її словами, вранці через добу жінка помітила, що хлопчик не подає ознак життя. Увечері того самого дня вона поклала мертвого сина до сумки, винесла до сміттєвого баку, а повернувшись, продовжила вживати алкогольні напої», - повідомили в Нацполіції.

Наразі правоохоронці спілкуються із батьками хлопчика. За результатами експертиз ухвалять процесуальне рішення у кримінальному провадженні.

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