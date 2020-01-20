У Києві від ножового поранення помер учасник бойових дій

Знаряддя вбивства з яким напали на чоловіка

У Києві внаслідок ножового поранення шиї помер 32-річний уродженець Одеси, учасник бойових дій. Про це 20 січня повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про виявлене тіло чоловіка із ножовими пораненнями на східцях біля кафе по вул.Миколи Юнкерова в Оболонському районі.

«На місці лікарі оглянули чоловіка та виявили у нього ножове поранення шиї. Поряд правоохоронці виявили розкладний ніж, документи (за повідомленням "Інформатора" йдеться про посвідчення учасника бойвих дій, — ред) та особисті речі чоловіка. Ним виявився 32-річний уродженець Одеси», — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили справу за статтею про «умисне вбивство» з додатковою кваліфікацією «самогубство».

Зі слів очевидців, поранений чоловік підійшов до входу в кафе і ліг. Він просив про допомогу і стверджував, що на нього напали. Однак ніяких подробиць він не повідомив.