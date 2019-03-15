У Києві заарештували американця, який перебував у розшуку за організацію наркокартелю

У синдикат, яким керував затриманий, входило понад 13 тис. осіб

СуспільствоЮрій Братюк, 15 березня1110

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У Києві суд заарештував затриманого напередодні громадянина США, який перебував у розшуку за організацію наркокартелю.

Про це 15 березня повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Зазначається, що суд застосував екстрадиційний арешт на 40 діб стосовно громадянина США, який організував міжнародний наркокартель.

Зазначається, що чоловік перебував у міжнародному розшуку за обвинуваченням в керуванні злочинною організацією, що налагодила масовий збут наркотиків.

34-річного чоловіка затримали 12 березня 2019 року у Києві співробітники СБУ. Одночасно з цим у Ізраїлі провели масштабну спецоперацію з викриття та затримання інших учасників наркокартелю.

За даними ізраїльської поліції, географія злочинної діяльності наркоторгівців поширювалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського Союзу, Близького Сходу, Азії та Африки. У синдикат входило понад 13 тисяч осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.

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У Києві затримали ізраїльського наркобарона ZAXID.NET
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