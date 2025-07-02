Державна субвенція на модернізацію харчоблоків в Україні у 2025 році становить 960 млн грн

Кабмін затвердив перелік ліцеїв у Коломиї, в яких за державною програмою відремонтують харчоблоки. На оновлення їдалень спрямують 100 млн грн.

Як повідомив міський голова Богдан Станіславський 1 липня, у 2025 році у Коломиї планують відремонтувати їдальні в ліцеях №1 імені Василя Стефаника, № 8, №9 та №4 імені Сергія Лисенка.

«Сьогодні маємо погодження щодо харчоблоків у перших трьох закладах, щодо останнього – чекаємо на позитивне рішення та його фінансування. Сума по чотирьох проєктах становить майже 100 млн грн», – написав Богдан Станіславський у фейсбуці, зазначивши, що 90% вартості проєктів покриє державне фінансування, а решту оплачуватимуть з бюджету громади.

Вартість ремонту харчоблоків у ліцеї №1 складе 34,4 млн грн, №4 – 26,2 млн грн, №8 – 21,1 млн грн, №9 – 19,7 млн грн.

Нагадаємо, шкільні харчоблоки в Україні модернізують за програмою Міністерства освіти і науки України за ініціативи Олени Зеленської. Мета проєкту – забезпечити учнів якісним і безпечним харчуванням, яке має відповідати сучасним стандартам. Державна субвенція на модернізацію харчоблоків в Україні у 2025 році становить 960 млн грн.