Вартість проїзду для дорослих становитиме 20 грн

У Коломиї встановили нові тарифи на перевезення пасажирів у міських автобусах. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету у середу, 8 квітня.

Вартість проїзду для дорослих коштуватиме 20 грн, а для дітей шкільного віку – 10 грн.

Як йдеться в рішенні виконкому Коломийської міськради, тариф вирішили підняти після звернення перевізників у зв’язку з підвищенням заробітної плати, вартості комунальних послуг та обслуговування транспортних засобів.

Це друге зростання вартості проїзду в Коломиї з 1 січня 2026 року. Тоді тариф підняли з 10 до 15 грн. Пільговики в громадському транспорті продовжать їздити безкоштовно – за отриманими в міськраді талонами.

Нагадаємо, вартість проїзду в тролейбусах та автобусах також зросла в Івано-Франківську. З 16 березня до 15 квітня 2026 року там діятиме тимчасовий тариф, який можуть переглянути, залежно від ситуації на ринку пального та енергоносіїв.