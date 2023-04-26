На Капітолійському пагорбі урочисто представлено двопартійний проект резолюції нижньої Палати представників США

У Вашингтоні представили двопартійний проект резолюції нижньої Палати представників США «Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України». Про це повідомила посолка України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова.

Як зазначено у проекті резолюції, Палата представників США підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає у тому, щоб Україна перемогла вторгнення Росії та відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року.

Крім того, Палата представників вважає, що мир після перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів.

А також нижня палата Конгресу США заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати виплату репарацій з боку РФ та допомогу світової спільноти у відновлені України.

А ще – задля притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну та відновлення справедливості для жертв злочинів, скоєних Росією під час її нападу на Україну.

«Вдячні усім нашим партнерам і друзям у Конгресі за лідерство у консолідації допомоги Україні і двопартійного бачення нашої спільної перемоги!», – написала Маркарова у Facebook.

Співавторами документа виступили законодавці Палати представників Конгресу США голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен. Під час презентації також були присутні конгресвумен-демократка Марсі Каптур, третій президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною, а також учасники «Українського саміту дій», повідомляє «Голос Америки».

За словами співавтора документа конгресмена Джо Вілсона проект вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України.

«Ми вносимо цю резолюцію, щоб пояснити важливість збереження територіальної цілісності. Я вважаю, що це важливо, зокрема, для американського народу, який має зрозуміти, що вся територія України має бути повернена під юрисдикцію Києва. Для цього – військовий злочинець Путін має вивести свої війська. І якщо будуть якісь переговори, то на них має йтись про графік виведення військ», – розповів Вілсон.

Він переконаний, що проект отримає підтримку більшості в Комітеті із закордонних справ Палати представників, що дозволить винести її на голосування у Конгресі.