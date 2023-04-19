У Пентагоні завевнили, що продовжуватимуть працювати з союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну

Сполучені Штати Америки у середу, 19 квітня, оголосили про виділення Україні чергового пакету військової допомоги загальною вартістю 325 млн доларів.

Міністерство оборони США опублікувало перелік, що увійде у новий пакет допомоги:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

важкі протитанкові керовані ракети (TOW);

протитанкові гранатомети АТ-4;

протитанкові міни;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

понад 9 млн патронів до стрілецької зброї;

4 машини матеріально-технічного забезпечення;

високоточні авіаційні боєприпаси;

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

обладнання для безпеки портів і гаваней;

запчастини та інше польове обладнання.

Як зазначається у повідомленні, США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що темпи постачання американської зброї, яка необхідна в тому числі для успішного весняного наступу ЗСУ, не зростають через дефіцит ракетних двигунів.