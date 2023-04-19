США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 325 млн доларів
До нього увійшли додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, патрони для стрілецької зброї
Сполучені Штати Америки у середу, 19 квітня, оголосили про виділення Україні чергового пакету військової допомоги загальною вартістю 325 млн доларів.
Міністерство оборони США опублікувало перелік, що увійде у новий пакет допомоги:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- важкі протитанкові керовані ракети (TOW);
- протитанкові гранатомети АТ-4;
- протитанкові міни;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- понад 9 млн патронів до стрілецької зброї;
- 4 машини матеріально-технічного забезпечення;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- обладнання для безпеки портів і гаваней;
- запчастини та інше польове обладнання.
Як зазначається у повідомленні, США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки.
Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що темпи постачання американської зброї, яка необхідна в тому числі для успішного весняного наступу ЗСУ, не зростають через дефіцит ракетних двигунів.