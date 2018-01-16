У Косові вбили лідера місцевих сербів

Івановича звинувачували у військових злочинах під час конфлікту на Балканах наприкінці 1990-х років

Лідер косовських сербів Олівер Іванович був застрелений в північній частині міста Косовська Митровиця. У прокуратурі Косовської Митровиці підтвердили інформацію про те, що Іванович помер після того, як в нього стріляли поблизу штаб-квартири його партії, повідомляє «Європейська правда».

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що вважає терактом убивство сербського політика Івановича. Виступаючи перед ЗМІ після засідання Ради національної безпеки, що відбулося у зв’язку з убивством Івановича, Вучич сказав, що Сербія вважає його терористичним актом і висловив співчуття родині загиблого.

«Особи, які вчинили цей акт, будуть спіймані, якщо їх не знайдуть ті, хто повинен це зробити, ми зробимо це», – додав Вучич, заявивши, що Сербія хоче взяти участь в розслідуванні на території Косова.

Нині припинено перемовини Сербії та Косово в Брюсселі.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні закликала лідерів Косова та Сербії не загострювати конфлікт після вбивства Івановича.

До слова, Іванович – колишній чиновник сербського уряду та керівник політичної партії косовських сербів «Свобода, демократія, справедливість».

Суд Косова раніше засудив Івановича за скоєння військових злочинів під час війни 1998-99 років. Однак цей вердикт був скасований. Наразі триває перегляд його справи.

Нагадаємо, наслідок війни 1999 року між сербами та албанцями Косовський край перейшов під контроль ООН (хоча де-юре залишався автономією у складі Сербії). 17 лютого 2008 року парламент Косова проголосив незалежність краю в односторонньому порядку. Сербія досі не визнає незалежності Косова.

Албанська більшість (92 %), що проживає в Косові, яка й вимагала незалежності, контролює всю територію краю, за винятком декількох громад, більшість в яких становлять серби.