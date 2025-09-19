У місті Ковель Волинської області між працівниками ТЦК і працівниками місцевого підприємства, на територію якого втік військовозобовʼязаний, виник конфлікт. Близько 20 людей шарпали військовослужбовців та пошкодили службовий автомобіль – щодо них застосували сльозогінний газ.

За інформацією Волинського обласного ТЦК та СП, інцидент стався 19 вересня близько 8:00 на вулиці Степана Бандери у Ковелі. Група оповіщення підійшла до місцевого жителя для перевірки військово-облікових документів, проте він утік на територію одного з підприємств критичної інфраструктури.

«До військових, які попрямували за чоловіком, підійшли троє працівників підприємства. Вони почали чинити опір, погрожувати та намагатися спричинити тілесні ушкодження. Згодом на місце підійшли ще близько 15 працівників підприємства, які шарпали військовослужбовців і пошкодили службовий автомобіль. З метою самозахисту військовослужбовці застосували сльозогінний газ», – йдеться у повідомленні ТЦК.

Відомо, що військовозобовʼязаний, через якого почалася сутичка, втік. За інформацією телекомпанії «Аверс», учасниками конфлікту стали працівники Волинської філії «Газмережі». Пʼятьох постраждалих госпіталізували до лікарні.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук, слідчо-оперативна група працює на місці події. Матеріали справи передадуть у ДБР.