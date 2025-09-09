У Луцьку більше десяти людей розпочали сутичку з працівниками ТЦК

У вівторок, 9 вересня, на вулиці Набережній у Луцьку між місцевими жителями та групою оповіщення виник конфлікт. Понад десять людей, які стали свідками затримання 30-річного чоловіка, заблокували автомобіль ТЦК: викрутили ніпелі з коліс, вибили скло та перекрили ворота. Інцидент стався у дворі багатоповерхівки.

Відео події опублікували вранці 9 вересня у місцевому телеграм-каналі Volynblog. На ньому видно, як на території житлового комплексу у Луцьку щонайменше десять людей оточили бус працівників ТЦК. На фоні також чути крики.

У вівторок, 9 вересня, Волинський обласний ТЦК та СП прокоментував інцидент. За попередньою інформацією, 30-річний лучанин відмовився предʼявити документи групі оповіщення та втік на закриту територію на вулиці Набережній. Коли ж військовослужбовці його наздогнали та затримали, бус оточили місцеві жителі. Вони пошкодили службовий автомобіль військовослужбовців: викрутили та вкрали ніпелі з коліс, вибили скло та заблокували виїзд транспорту.

Лучани вибили вікна у бусі працівників ТЦК під час сутички 9 вересня (фото «Аверсу»)

«Для чоловіка, який ухилявся від виконання правил військового обліку, викликали “швидку”, оскільки він почав втрачати свідомість. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює всі обставини», – розповіла речниця Волинського обласного ТЦК Уляна Кравчук.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук, правоохоронці вже встановили двох порушників, які причетні до пошкодження автомобіля. Слідчі наразі вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.