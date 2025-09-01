Пожежа у російському Кропоткіні після атаки БпЛА, 1 вересня 2025 рік

У ніч проти понеділка, 1 вересня, безпілотники атакували електропідстанцію в Краснодарському краї РФ. Про це повідомили моніторингові проєкти та російські телеграм-канали.

Жителі російського Кропоткіна повідомили, що ударні БпЛА уразили електричну підстанцію в районі залізниці. На місці влучання виникла пожежа, а в частині міста зникло електропостачання.

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Оперштаб Краснодарського краю підтвердив інформацію про пожежу на трансформаторній підстанції в промзоні Кропоткіна. Попередньо, під час інциденту постраждалих немає.

За даними Exilenova+, удар припав на електропідстанцію 330 кВ «Кропоткін». Цей об’єкт забезпечував живлення регіональної енергосистеми та ключових залізничних вузлів Краснодарського краю.

Також після атаки безпілотників виникла пожежа в селищі Ільський Краснодарського краю.

«У смт Ільський у двох будинках вибило вікна, також в одному з них пошкоджено паркан. За третьою адресою від падіння частин безпілотника спалахнула трава. Постраждалих немає, на місцях працюють спеціальні та екстрені служби», – йдеться в повідомленні оперштабу.

Зауважимо, у цьому селищі розташований Ільський НПЗ, який раніше вже неодноразово атакували дрони.

Міноборони Росії заявило про нібито збиття 50 українських безпілотників над вісьмома регіонами, а саме:

16 БпЛА – над акваторією Чорного моря,

12 – над Бєлгородською областю,

7 – над акваторією Азовського моря,

4 – над територією Саратовської області,

3 – над територією Самарської області,

3 – над територією Оренбурзької області,

3 – над територією Республіки Татарстан,

2 – над Краснодарським краєм.

На час публікації новини українське командування офіційно не коментувало наслідки атаки дронів на РФ у ніч на 1 вересня.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня Сили оборони атакували лінійно-виробничу станцію в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області. Відомо, що ця станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема, для потреб російських окупаційних військ.