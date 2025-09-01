У Краснодарському краї РФ після атаки БпЛА загорілась електропідстанція
У частині російського Кропоткіна внаслідок удару дронів зникло світло
У ніч проти понеділка, 1 вересня, безпілотники атакували електропідстанцію в Краснодарському краї РФ. Про це повідомили моніторингові проєкти та російські телеграм-канали.
Жителі російського Кропоткіна повідомили, що ударні БпЛА уразили електричну підстанцію в районі залізниці. На місці влучання виникла пожежа, а в частині міста зникло електропостачання.
Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!
Оперштаб Краснодарського краю підтвердив інформацію про пожежу на трансформаторній підстанції в промзоні Кропоткіна. Попередньо, під час інциденту постраждалих немає.
За даними Exilenova+, удар припав на електропідстанцію 330 кВ «Кропоткін». Цей об’єкт забезпечував живлення регіональної енергосистеми та ключових залізничних вузлів Краснодарського краю.
Також після атаки безпілотників виникла пожежа в селищі Ільський Краснодарського краю.
«У смт Ільський у двох будинках вибило вікна, також в одному з них пошкоджено паркан. За третьою адресою від падіння частин безпілотника спалахнула трава. Постраждалих немає, на місцях працюють спеціальні та екстрені служби», – йдеться в повідомленні оперштабу.
Зауважимо, у цьому селищі розташований Ільський НПЗ, який раніше вже неодноразово атакували дрони.
Міноборони Росії заявило про нібито збиття 50 українських безпілотників над вісьмома регіонами, а саме:
- 16 БпЛА – над акваторією Чорного моря,
- 12 – над Бєлгородською областю,
- 7 – над акваторією Азовського моря,
- 4 – над територією Саратовської області,
- 3 – над територією Самарської області,
- 3 – над територією Оренбурзької області,
- 3 – над територією Республіки Татарстан,
- 2 – над Краснодарським краєм.
На час публікації новини українське командування офіційно не коментувало наслідки атаки дронів на РФ у ніч на 1 вересня.
Нагадаємо, у ніч на 29 серпня Сили оборони атакували лінійно-виробничу станцію в районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області. Відомо, що ця станція перекачує дизельне пальне через магістральні нафтопродуктопроводи, зокрема, для потреб російських окупаційних військ.