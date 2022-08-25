Кажани залетіли в помешкання вночі через відчинені вікна

У середу, 24 серпня, у Львові рятувальники зловили 15 кажанів у квартирі багатоповерхівки на вул. Княгині Ольги.

У ДСНС Львівщини розповіли, що мешканці квартири, що на сьомому поверсі на вул. Княгині Ольги, 8, виявили у своєму помешканні кажанів. Звірі залетіли у квартиру вночі через відчинені вікна. Вранці мешканці квартири звернулися за допомогою до рятувальників.

Мешканці квартири виявили кажанів у помешканні і звернулися до рятувальників

Рятувальники виловили у помешканні 15 кажанів та випустили в природне середовище.