У вівторок, 28 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: З понеділка вдома буде тепліше. Опалювальний сезон для житлових будинків стартує з 3 листопада;

Шансів стати батьками тепер більше. У лікарні Святої Анни ЕКО можна зробити безкоштовно;

Лампадки памʼяті. На військових похованнях 31 жовтня їх запалять одночасно.

