У лікарні Святої Анни у Львові працює безкоштовне ЕКО
Новини Львова від ZAXID.NET за 30 жовтня
У вівторок, 28 жовтня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- З понеділка вдома буде тепліше. Опалювальний сезон для житлових будинків стартує з 3 листопада;
- Шансів стати батьками тепер більше. У лікарні Святої Анни ЕКО можна зробити безкоштовно;
- Лампадки памʼяті. На військових похованнях 31 жовтня їх запалять одночасно.
