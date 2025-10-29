29 жовтня у Львівській області почали подачу тепла для населення

У середу, 29 жовтня, голова Львівської обласної військової адміністрації (ЛОВА) Максим Козицький повідомив про старт опалювального сезону для населення. За його словами, перші житлові будинки уже почали отримувати тепло.

Як вказано у повідомленні Максима Козицького, за дорученням президента Володимира Зеленського у Львівській області почали подачу тепла для населення. Станом на 10:30 опалювальний сезон вже стартував у 72 громадах області (99%).

Голова ЛОВА повідомив, що до опалення підключили 475 дитсадків (92%), 650 закладів освіти (59%), 184 медичні установи (79%) та перші житлові будинки.

«Провели нараду з головами територіальних громад щодо проходження осінньо-зимового періоду. Обговорили готовність об’єктів соціальної сфери, житлового фонду та комунальних служб до стабільного теплопостачання. Керівники громад доповіли про стан підключення до опалення, наявність запасів палива, роботу котелень і реагування на потреби людей», – написав Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у понеділок, 3 листопада, буде старт опалювального сезону для львів’ян.

«З понеділка запускаємо опалення в житлових будинках по всьому місту. Тепло з’явиться у домівках протягом наступних 2-5 днів – залежно від системи опалення. Садочки, школи та лікарні вже отримують тепло. Ці вихідні ще будуть відносно теплими, але від листопада поблажок не чекаємо, тому добре, що можемо ввімкнути тепло для всіх», – написав мер Львова.