У липні на вул. Дорошенка у Львові змінять організацію руху транспорту

На вул. Дорошенка перенесуть зупинку громадського транспорту

Наступного тижня у Львові відновлять роботи з перенесення зупинки громадського транспорту на вул. Дорошенка. У липні роботи планують завершити, після чого закриють частину вул. Дорошенка від просп. Свободи до Банківської для руху приватного автотранспорту.

Як повідомляє Твоє місто, під час брифінгу 4 червня Сергій Бабак заявив, що роботи над облаштуванням нової зупинки мають відновити не пізніше наступного понеділка, а закінчити – у першій декаді липня. Вартість робіт становить 517 тис. грн.

Нагадаємо, зупинку громадського транспорту в напрямку з центру на вул. Дорошенка перенесуть ближче до просп. Свободи так, щоб вона була розташована навпроти зупинки транспорту, який їде до центру. Ділянку вул. Дорошенка від просп. Свободи до вул. Банківської закриють для руху приватних автомобілів, що має пришвидшити рух громадського транспорту. Натомість приватний транспорт їздитиме по вул. Гнатюка.

Схема руху, яку впровадять на вул. Дорошенка

За словами керівника відділу транспортного планування та моделювання ЛКП «Львівавтодор» Романа Зубачика, головними причинами реорганізації руху на влу. Дорошенка є постійні простої трамваїв через авто, які перекривають трамвайні колії, небезпечні ситуації з пішоходами на перехресті вул. Дорошенка та Банківської й перешкоджання руху, а також затори, які блокують рух на просп. Свободи.