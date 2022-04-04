У Дністровському районі у лісі виявили тіло 55-річного мешканця Чернівецької області. За попередньою версією, буковинця вбив 61-річний знайомий. Відомо, що між чоловіками виникла п’яна сварка, яка переросла у бійку. Старший наніс молодшому кілька ударів табуретом, а потім вивіз тіло у ліс.

Як у понеділок, 4 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, інцидент стався у селі Мошанець Дністровського району ще 27 березня. Тіло загиблого 55-річного буковинця виявили у п’ятницю, 1 квітня. За інформацією правоохоронців, під час розпивання алкогольних напоїв за місцем проживання 61-річного мешканця села Мошанець жителя, між ним та його 55-річним знайомим виник конфлікт.

«Господар будинку наніс чоловікові декілька ударів табуретом. Від отриманих травм чоловік загинув. Щоб приховати сліди злочину підозрюваний вивіз потерпілого у лісопосадку. Його тіло, зі слідами насильницької смерті, було виявлено 1 квітня», – йдеться у повідомленні прокуратури.

61-річного мешканця села Мошанець затримали, йому вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.