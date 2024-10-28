У Литві відбувся другий тур виборів до сейму

У неділю, 27 жовтня, у Литві відбувся другий тур виборів до сейму. За даними Головної виборчої комісії, опозиційна соціал-демократична партія отримала найбільше мандатів. Про це повідомляє литовський сайт новин LRT.

За підсумками двох турів соціал-демократична партія, лідеркою якої є Вілія Блінкявічуте, отримала 52 місця у новому парламенті зі 141. Керівна партія «Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи», на чолі з прем'єр-міністеркою Інгрідою Шимоніте опинилася на другому місці – 28 мандатів. Популістська партія «Зоря Німану», яку очолює Ремігіюс Жемайтайтіс, отримала 20 мандатів. Союз демократів «В ім'я Литви» – 14 мандатів. Ліберальний рух у Сеймі представлятимуть 12 депутатів, а Союз фермерів і зелених – 8. Ще 7 мандатів отримали представники інших політичних сил.

Явка у другому турі виборів склала 41,31%, тоді як у першому турі вона становила 52,06%.

Як пише NV, лідерка соціал-демократів Вілія Блінкявічуте неодноразово заявляла, що підтримка України залишиться для влади пріоритетом, зовнішня політика Литви також залишиться без змін. Зазначимо, що соціал-демократи підтримують Україну у її прагненні приєднатися до ЄС та НАТО.

Додамо, що Литва є парламентською республікою, тому уряд має більше повноважень, ніж президент.

Нагадаємо, перший тур виборів до сейму Литви відбувся 13 жовтня. Тоді перемогу також здобула Соціал-демократична партія.