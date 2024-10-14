Явка виборців у першому турі цього року склала 52,06%

У Литві 13 жовтня відбувся перший тур парламентських виборів. У ньому лідирує Соціал-демократична партія на чолі з Вілією Блінкявічуте. Про це повідомив литовський мовник LRT 14 жовтня.

Обирали до сейму 141 депутата, зокрема, 71 в одномандатних округах та 70 у багатомандатному. У виборах брали участь 1740 кандидатів від 14 партій і однієї коаліції.

Явка виборців у першому турі цього року склала 52,06%. У понеділок, 14 жовтня, вранці підрахували голоси першого туру виборів в багатомандатних округах:

соціал-демократи отримали 19,36% голосів,

правляча партія «Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи» отримала підтримку 17,96% виборців,

партія «Зоря Нямунаса» отримала 14,99%.

демократичний союз «В ім'я Литви» – 9,24%,

ліберальний рух – 7,70%,

партія «Селян і зелених» – 7,02%.

Партія свободи та Виборча акція поляків Литви не подолали бар’єр у 5%.

ВВС пише, що у балтійському регіоні може відбутися перша реальна зміна влади з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Варто зауважити, що Литва є парламентською республікою, тому уряд має більше повноважень, ніж президент. Соціал-демократи, що лідирують на виборах, підтримують Україну, зокрема її інтеграцію в ЄС і НАТО.

Наступний тур виборів відбудеться 27 жовтня.

Допомога Україні від Литви

Литва є надійним партнером і союзником України. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона безперебійно надавала різноманітну допомогу. 8 жовтня стало відомо, що литовська державна енергетична компанія Ignitis Group виділила 4 млн євро для посилення української енергетики.

Наприкінці вересня Литва передала ще один пакет допомоги на потреби українських військових. Відтак загалом, станом на 28 вересня, країна надала Україні військову допомогу на понад 683 млн євро.

На початку вересня міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив, що країна має намір інвестувати у виробництво української далекобійної зброї.