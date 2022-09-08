Хлопчику, якого охрестив священик, рік і два місяці

У Луцькому слідчому ізоляторі священик вперше охрестив дитину. Хлопчику, який пройшов таїнство хрещення, рік і два місяці. Відомо, що дитина народилась в ув'язненої жінки, яка потрапила під варту вже вагітною.

Як повідомив священик Волинської єпархії Православної церкви України Андрій Мовчанюк у Facebook, хрещення відбулось у середу, 7 вересня. «Сьогодні з особливим піднесенням саме як священик звершив таїнство хрещення в Луцькому слідчому ізоляторі. Новоохрещений младенець Давид посміхався протягом усієї молитви», – зазначив він.

У коментарі ZAXID.NET священик уточнив, що саме він разом з керівництвом СІЗО переконав жінку охрестити дитину. Хрещених батьків обрали з-поміж в'язнів слідчого ізолятора. Наразі хлопчику рік та два місяці. Відомо, що матір потрапила під варту вже вагітною.

Священик Андрій Мовчанюк очолив пенітенціарну службу Волинської єпархії ПЦУ в 2020 році. За його словами, наразі це перший випадок, коли в СІЗО він хрестив дитину. Також він додав, що за ці два роки вже провів два вінчання.