На бульварі Івана Газюка – вулиці Сергія Климчука розпочали заміну аварійних трубопроводів

У Луцьку з понеділка, 21 липня, розпочнуть демонтаж зношених трубопроводів, внаслідок чого мешканці 34 будинків залишаться без гарячої води. Водопостачання не буде орієнтовно два тижні. Про це повідомила пресслужба державного комунального підприємства «Луцьктепло».

Так, на бульварі Івана Газюка – вулиці Сергія Климчука розпочали заміну аварійних трубопроводів магістральної теплової мережі. Враховуючи великий обсяг робіт, а також задля уникнення тривалих перерв у наданні послуг, виконати роботи на об’єкті планують у дві черги.

«На об’єкті протяжністю 157 м нині виконано земляні роботи для першої частини теплової мережі – від центрального теплового пункту до проїзної частини на вул. Сергія Климчука. Окрім того, на період реконструкції залишається зупиненим центральний тепловий пункт на вул. Івана Газюка, 15Б», – повідомляють комунальники.

З 21 липня розпочнеться демонтаж зношених трубопроводів, що зумовить зупинку роботи центральних теплових пунктів на вул. Сергія Климчука 1Е, вул. Ярослава Мудрого 50В, вул. Гнідавська 65А, вул. Івасюка 10Б.

Як зазначають у підприємстві «Луцьктепло», реконструкція теплової мережі від теплової камери на бульв. Івана Газюка, 3 до теплової камери на вул. Сергія Климчука, 1 – найскладніший для виконання об’єкт із переліку заходів із підготовки теплових мереж у міжопалювальний період 2025 року. Глибина прокладання мережі у найнижчій точці – понад 3 м, а частина теплової мережі – у межах проїзної частини.