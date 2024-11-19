Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив рішення про демонтаж десяти торгових павільйонів, які встановили без дозвільних документів. Про це повідомили 19 листопада на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.

Так, демонтажу підлягають споруди за такими адресами:

вулиця Карпенка-Карого, 46а (три павільйони для обслуговування автомобілів);

вулиця Карпенка-Карого, 46а (торгівельний павільйон для торгівлі автозапчастинами);

вулиця Кравчука, 15 (кіоск для ремонту взуття);

вулиця Львівська, 61 (кіоск з продажу тютюнових виробів);

вулиця Надрічна, 2 (торгівельний павільйон);

вулиця Стрілецька, 73 (торгівельний павільйон);

проспект Соборності, 42 (торгівельний павільйон);

вулиця Кравчука, 28 (торгівельний павільйон).

Інспектори муніципальної варти закликали власників торгових павільйонів самостійно їх демонтувати та очистити територію, оскільки у разі ігнорування – зроблять це самостійно.