У Луцьку демонтують 10 незаконно встановлених торгових павільйонів
Інспектори муніципальної варти закликали власників тимчасових споруд самостійно їх демонтувати
До теми
Виконавчий комітет Луцької міської ради ухвалив рішення про демонтаж десяти торгових павільйонів, які встановили без дозвільних документів. Про це повідомили 19 листопада на сторінці департаменту муніципальної варти у Facebook.
Так, демонтажу підлягають споруди за такими адресами:
- вулиця Карпенка-Карого, 46а (три павільйони для обслуговування автомобілів);
- вулиця Карпенка-Карого, 46а (торгівельний павільйон для торгівлі автозапчастинами);
- вулиця Кравчука, 15 (кіоск для ремонту взуття);
- вулиця Львівська, 61 (кіоск з продажу тютюнових виробів);
- вулиця Надрічна, 2 (торгівельний павільйон);
- вулиця Стрілецька, 73 (торгівельний павільйон);
- проспект Соборності, 42 (торгівельний павільйон);
- вулиця Кравчука, 28 (торгівельний павільйон).
Інспектори муніципальної варти закликали власників торгових павільйонів самостійно їх демонтувати та очистити територію, оскільки у разі ігнорування – зроблять це самостійно.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter