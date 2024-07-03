Власники незаконних точок проігнорували вимоги виготовити необхідні документи

У центрі Костополя підприємці встановили без дозвільних документів дві кав’ярні, альтанку та вагончик. Місцева влада зобов’язала власників виготовити паспорти прив’язки тимчасових споруд, втім вони цю вимогу проігнорували, тому чотири об’єкти найближчим часом демонтують.

Як 3 липня повідомили у Костопільській міській раді, у червні цього року відділ інспекції з благоустрою управління інфраструктури виявив тимчасові споруди, які функціонували без наявності відповідних дозволів. Зокрема, йдеться про альтанку біля «Готелика», дві кав’ярні Barkas та вагончик перед «Кристалом».



«Суб’єктів господарювання зобов’язали виготовити паспорти прив’язки, однак цей припис вони не виконали. Пізніше кількох власників неодноразово штрафували за порушення вимог щодо розміщення та утримання тимчасових споруд», – зазначають у міськраді.

На виїзному засіданні комісія склала акт, згідно з яким порушників зобов’язали у встановлені законом терміни демонтувати споруди.

«Якщо вони цього не зроблять, рішення про примусовий демонтаж буде винесено на засідання виконавчого комітету Костопільської міськради. У такому разі знімати споруди та вивозити на зберігання будуть комунальники, за що власникам виставлять рахунки», – додали у міськраді.