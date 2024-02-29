Суд зобов'язав власників демонтувати «наливайку» в Рівному

Північно-Західний апеляційний господарський суд зобов’язав власників демонтувати торговий павільйон, розташований на перехресті вулиць Євгена Коновальця – Богоявленська у Рівному. Жителі мікрорайону неодноразово зверталися до міської влади зі скаргами на кіоск, через який потерпали від «п'яних дебошів під своїми вікнами». З’ясувалося, що його встановили незаконно.

Як повідомили 28 лютого у Рівненській міській раді, до секретаря міської ради Віктора Шакирзяна, як голови тимчасової контрольної комісії з вивчення питання забудови Рівного, звернулися мешканці мікрорайону «Північний». Вони просили перевірити законність функціонування торгового павільйону на перехресті вулиць Євгена Коновальця та Богоявленської, оскільки їм заважали п’яні відвідувачі закладу.

«31 травня 2023 року за результатами виїзного засідання вищевказаної комісії за участі депутатів Рівнеради та керівників виконавчих органів було зʼясовано, що торговий павільйон знаходиться на земельній ділянці з порушенням чинного законодавства», – йдеться у повідомленні.

Тоді міськрада звернулася до суду щодо скасування рішення про державну реєстрацію права власності на «наливайку» і звільнення ділянки. 12 жовтня 2023 року Господарський суд Рівненської області задовольнив позовні вимоги, а згідно з постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 5 лютого 2024 року, рішення суду першої інстанції залишили в силі.

На Facebook-сторінці Рівненської міськради опублікували фото павільйону в напіврозібраному стані. У прес-службі Рівненської міської ради повідомили ZAXID.NET, що незаконну споруду власники демонтують самостійно.