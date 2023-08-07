Віктор Чорнуха жив і працював у Луцьку з 1982 року

У Луцьку помер відомий забудовник, 70-річний Віктор Чорнуха. Про його смерть стало відомо у понеділок, 7 серпня, після повідомлення його доньки Ірини Патлашинської.

«Сьогодні не стало мого батька Чорнухи Віктора Григоровича… тату, тепер Ви з нами, але на небесах. В мене не стало коріння, але з'явились крила! Люблю Вас безмежно», – написала жінка.

У прес-службі будівельної компанії «Луцьксантехмонтаж № 536» додають, що прощання із Віктором Чорнухою відбудеться 7 серпня з 16:00, у нижньому храмі собору Святої Трійці. Чин відспівування відбудеться у вівторок, 8 серпня, о 12:00 в верхньому храмі собору Святої Трійці.

Віктор Чорнуха є уродженцем Сумської області. До Луцька він переїхав у 1982 році, тут він до 1999 року керував «Луцьким СУ № 536», яке входило до складу тодішнього тресту «Промхімсантехмонтаж» з центром у Львові. В 1999 році компанію реорганізували і вона отримала назву «Луцьксантехмонтаж № 536», а головою наглядової ради став Віктор Чорнуха. Наразі ж гендиректором компанії, яка вважається однією з найбільших забудовників Волині, є його син Ігор Чорнуха.

У 2006-2010 роках Віктор Чорнуха був обраний депутатом Волинської обласної ради, а з 2010 по 2015 рік був членом виконавчого комітету Луцькради. В 2003 році Віктору Чорнусі присвоїли звання почесного громадянина Луцька.