Через опір поліції чоловіка затримали із застосуванням сили

У середу, 18 вересня, поліцейські затримали та примусово доставили до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки 33-річного жителя Луцька. За даними слідства, чоловік перебував у розшуку, чинив опір і намагався втекти. Втім, як зʼясувалося, він самостійно виховує шестирічну дочку й має право на відстрочку.

Як повідомили 19 вересня у поліції Волинської області, під час моніторингу соцмереж правоохоронці побачили в одному з місцевих Telegram-каналів відео, на якому було видно, як лучанин чинив опір військовослужбовцям ТЦК і поліцейському під час перевірки його військово-облікових документів.

«Зʼясувалося, що чоловік не оновив дані та перебував у розшуку, виконувати законні вимоги правоохоронців він відмовлявся та намагався втекти. Його затримали та доставили до Луцького ОМТЦ та СП», – повідомили в поліції.

Як розповіла ZAXID.NET речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук, 33-річний лучанин пояснив, що має право на відстрочку від мобілізації, оскільки опікується неповнолітньою донькою. Він зазначив, що раніше намагався надіслати документи для оформлення відстрочки рекомендованим листом, втім згідно з законодавством, був зобовʼязаний принести їх особисто за місцем реєстрації.



«Після подання всіх необхідних підтверджуючих документів, військовослужбовці Луцького ОМТЦК та СП допомогли громадянину оформити відстрочку. Цей випадок підкреслює важливість своєчасного оновлення даних і необхідності дотримання вимог законодавства України», – зауважила Уляна Кравчук.

На 33-річного лучанина склали протокол за ч. 3 ст. 210 КУпАП (порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку). Санкція статті передбачає від 17 до 25 тис. грн штрафу.