Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав майора винним у недбалому ставленні до служби через мобілізацію чоловіка з чужими персональними даними. За адмінправопорушення посадовця ТЦК оштрафували на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2026 року, начальник відділення призову Андрій К. у вересні 2025 року належно не виконував свої обов’язки, не здійснював контроль за належним забезпеченням військового обліку громадян, та виконанням завдань особовим складом. Через це чоловіка мобілізували на військову службу з персональними даними іншої людини. Йому видали військовий квиток, вклеївши його фото та внісши дані іншої людини, незаконно призвали на військову службу та відправили у військову частину, звідки мобілізований втік.

У постанові не вказано, як так трапилось, що у документи внесли чужі персональні дані. Однак схожі випадки траплялись і у інших областях. До прикладу, торік на Прикарпатті мобілізували військового у СЗЧ, який збрехав про свої дані, зокрема ім’я.

Щодо майора Андрія К. склали протокол про адмінправопорушення через недбале ставлення до служби. На засідання суду військовий не прийшов, але подав заяву про визнання вини.

Цю справу розглянув суддя Владислав Черняк, який дослідив усі матеріали та аргументи, призначивши військовому ТЦК покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.