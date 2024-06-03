На вулиці Конякіна у Луцьку сталася смертельна аварія

У неділю, 2 червня, на вулиці Конякіна у Луцьку водій тролейбуса збив 38-річну місцеву жительку. Від отриманих травм жінка померла в автомобілі швидкої допомоги.

Як розповіла ZAXID.NET речниця поліції Волині Марина Балдич, аварія сталася близько 14:20. 55-річний водій тролейбуса, рухаючись у напрямку вулиці Захисників України, збив 38-річну лучанку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм жінка померла в автомобілі швидкої допомоги.

Відомо, що водій був тверезий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.