Готель «Околиця» розташований біля траси Луцьк – Рівне – Київ

Луцький готель «Околиця» потрапив у скандал через відмову у поселенні двом військовослужбовцям. Як пояснила адміністраторка закладу, вони здалися їй «неадекватними». Тепер жінці загрожує штраф або звільнення. Про це ZAXID.NET розповіла власниця готелю Світлана Дерко.

Першим про інцидент на своїй сторінці у фейсбуці повідомив військовослужбовець Ярослав Нищик. Він розповів, що їхав з побратимом у відрядження з Донецької області та шукав місце для ночівлі між Рівним і Луцьком. Увечері 31 серпня чоловіки натрапили на готель «Околиця». Поки побратим домовлявся про вечерю, Ярослав Нищик пішов оплатити номери.

«У коридорі мене стрічає пані пенсійного віку з невдоволеним обличчям. Всю хвилину діалогу вона розглядає мене, міряє з ніг до голови. На запитання, чи вона нас заселить, відповідає: “Ні, не хочу, ми воєнних не селим”. У Луцьку я вперше з ночівлею, і не думав, що зустріну таку ненависть», – зауважив Ярослав Нищик.

Військовослужбовець також додав: наголошував, що все оплатить, проте все одно отримав відмову.

Власниця готелю «Околиця» Світлана Дерко розповіла ZAXID.NET, що дізналася про випадок вранці 1 вересня, коли побачила допис Ярослава Нищика та коментарі обурених людей. Жінка написала вибачення автору публікації та звʼязалася з адміністраторкою.

«Вона пояснила мені, що чоловіки їй здалися неадекватними. Близько року тому на її зміні поселився військовий, який влаштував дебош, тому вона боялася повторення. Тут спрацював людський фактор, але це неприпустимо, тому вирішуватимемо цю ситуацію штрафом або звільненням», – зазначила Світлана Дерко.

Власниця закладу також додала, що вони систематично допомагають ЗСУ та неодноразово селили військовослужбовців безкоштовно. Проте цього разу адміністраторка не повідомила про відвідувачів і конфліктну ситуацію.

Додамо, що «Околиця» – це відпочинковий комплекс, який складається із кафе, готелю та реберні. Розташований на виїзді із міста безпосередньо біля траси Луцьк – Рівне – Київ.