Смертельна аварія сталася на вулиці Володимирській у Луцьку

У четвер, 10 липня, поблизу автозаправної станції в Луцьку сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з автомобілем BMW загинув 21-річний мотоцикліст. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Аварія сталася 10 липня близько 21:00 на вулиці Володимирській у Луцьку. За даними слідства, зіткнулися автомобіль BMW та мотоцикл Triumph. Унаслідок ДТП 21-річний водій мотоцикла від отриманих травм помер на місці події.

Відомо, що за кермом легковика був 25-річний волинянин, у тверезому стані.



Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.