У Луцьку водійку тролейбуса звільнили від покарання за наїзд на чоловіка
Внаслідок аварії потерпілий отримав тяжкий перелом ноги
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Луцький міськрайонний суд виніс вирок водійці тролейбуса Наталії Костюк за вчинення ДТП. Обвинувачена не переконалася, що всі пасажири зайшли у салон, зачинила двері тролейбуса, внаслідок чого затиснула руку чоловіка. Транспорт рушив і переїхав ногу потерпілого. Під час розгляду справи пасажир претензій не мав, тож водійці призначили умовне покарання.
Як йдеться у вироку від 8 квітня, інцидент стався 24 грудня 2024 року на зупинці громадського транспорту «ТЦ «ТамТам», що на проспекті Соборності у Луцьку. Правоохоронці встановили, що близько 20:50 водійка тролейбуса зачиняла середні двері транспорту й затиснула руку чоловіка, який саме заходив у салон. Далі жінка почала рух і наїхала на ногу потерпілого.
У результаті аварії чоловік отримав відкритий перелом правої великогомілкової кістки зі зміщенням, яке класифікують як тяжке тілесне ушкодження. Оскільки Наталія Костюк свою провину визнала і розкаялася, потерпілий просив суворо її не карати.
Суддя Андрій Сівчук визнав водійку тролейбуса за ч. 2 ст.286 КК України (порушення ПДР, що заподіяло тяжке тілесне ушкодження), проте звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. З роботодавця обвинуваченої також стягнуть 34 675 грн. Рішення ще можна оскаржити в аапеляційному суді.