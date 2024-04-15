У Луцьку 14 квітня зафіксували черговий температурний рекорд

У неділю, 14 квітня, синоптики зафіксували у Луцьку черговий температурний рекорд. Температура повітря цього дня була найтеплішою за останні 52 роки років і сягнула +22,8°﻿С.

За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, досі найвищою температура повітря 14 квітня була у 1972 році. Тоді показник становив +22,4°C.

Зауважимо, що вдень та вночі 16 квітня у Волинській області прогнозують короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень від 9°C до 14°С тепла. Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. У середу, 17 квітня, буде хмарно, а максимальна температура повітря сягатиме +13°С. У четвер,18 квітня, очікуються невеликий дощ і пориви вітру від 15 до 30 км/год. Максимальним показником термометра цього дня буде +9°С. Ймовірні опади. У ніч на 19 квітня синоптики попереджають про зливи та зниження температури повітря до +2°С, а вдень очікується хмарна погода й до +9°С. На вихідних очікуються дощі та від 9°С до 13°С тепла.